Парсер для линукс

Нужен парсерер интегрированыый с данными CRM мли чатgpt, парсим номер тел, почту, иногда по почте находим номер тел используя поисковый движок гугл или яндекс в интернете. Также если пришло письмо , которое считается что клиент с него копируются данные. Залазим в соцсети, смотрим обновления и контакты польозвателя.