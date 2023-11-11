Парсер для линукс

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки194 просмотра
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Нужен парсерер интегрированыый с данными CRM мли чатgpt, парсим номер тел, почту, иногда по почте находим номер тел используя поисковый движок гугл или яндекс в интернете. Также если пришло письмо , которое считается что клиент с него копируются данные. Залазим в соцсети, смотрим обновления и контакты польозвателя.

месяц назад
guest_1700282090231
Ирландия
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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