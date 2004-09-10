Разработка парсера поисковой выдачи на С# Linux

Необходимо парсить поисковую выдачу Google и Яндекс (с возможностью обхода капчи)

Кандидату будет предоставлено подробное ТЗ на разработку модуля



Важно!

Парсер должен быть разработан исключительно на C# с использованием фреймворка CefSharp.

Кроме своей основной функции, разрабатываемый модуль должен обеспечивать устойчивую работу с большим количеством прокси серверов, осуществлять скоринг и аналитику работы прокси серверов.



Рассматриваем варианты сотрудничества как с одиночными специалистами, так и со сформированными командами разработчиков.