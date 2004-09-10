Разработка парсера поисковой выдачи на С# Linux

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Необходимо парсить поисковую выдачу Google и Яндекс (с возможностью обхода капчи)
Кандидату будет предоставлено подробное ТЗ на разработку модуля

Важно!
Парсер должен быть разработан исключительно на C# с использованием фреймворка CefSharp.
Кроме своей основной функции, разрабатываемый модуль должен обеспечивать устойчивую работу с большим количеством прокси серверов, осуществлять скоринг и аналитику работы прокси серверов.

Рассматриваем варианты сотрудничества как с одиночными специалистами, так и со сформированными командами разработчиков.

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