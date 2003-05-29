Зробити діаграми в BPWin

$12
Системное программированиеЗакрыт1 заявка86 просмотров
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Добрий день!

Потрібно виконати діаграми в BPWin, на тему "Система підтримки прийняття рішень вибору книг"

Ось що потрібно виконати: IDEF0, IDEF3, Декомпозицію, UML, DFD, Станів, Активностей, можливо ще потрібно буде деякі зробити

А також, якщо хтось може виконати курсову роботу по цій же темі - відпишіть

месяц назад
Madddd
20 летУкраина
месяц в сервисе
Был
месяц назад