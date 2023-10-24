Курсовая работа по основам управления в правоохранительных органах

$17
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки25 просмотров
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срочно нужна курсовая работа, 2 главы, минимум 15 страниц, тема: понятие и виды функций управления в правоохранительных органах, срок желательно до 26 октября, на оригинальность проверятся не будет, то есть процент оригинальности не важен. презентация не нужна. отвечу на все вопросы

2 месяца назад
guest_1698064086407
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Lokotoskarina96
22 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Была
час назад
2 месяца назад
$17
2 дня
UAH
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