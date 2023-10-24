Курсовая работа по основам управления в правоохранительных органах

срочно нужна курсовая работа, 2 главы, минимум 15 страниц, тема: понятие и виды функций управления в правоохранительных органах, срок желательно до 26 октября, на оригинальность проверятся не будет, то есть процент оригинальности не важен. презентация не нужна. отвечу на все вопросы