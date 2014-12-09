VBA из Excel в Word

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Из Excel в Word.

В word 2 разных колонтитула, должны добавляться в страницы, в эти колонтитулы должны вставляться данные из excel, данные должны быть связаны.

Все текстовые и графы должны передаваться из excel.

вставляться должны по кнопке и не конфликтовать, ( эти страницы будут добавляться много раз)

каждая вставка быть связана и обновляться с экселем

3 месяца назад
guest_1696687480713
Азербайджан
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