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Домашнее задание к лекции «Asyncio»

В этом задании мы будем выгружать из API персонажей Start Wars и загружать в базу данных.
Документация по API находится здесь: SWAPI.
Пример запроса: https://swapi.dev/api/people/1/
В результате запроса получаем персонажа с ID 1:

{
    "birth_year": "19 BBY",
    "eye_color": "Blue",
    "films": [
        "https://swapi.dev/api/films/1/",
        ...
    ],
    "gender": "Male",
    "hair_color": "Blond",
    "height": "172",
    "homeworld": "https://swapi.dev/api/planets/1/",
    "mass": "77",
    "name": "Luke Skywalker",
    "skin_color": "Fair",
    "created": "2014-12-09T13:50:51.644000Z",
    "edited": "2014-12-10T13:52:43.172000Z",
    "species": [
        "https://swapi.dev/api/species/1/"
    ],
    "starships": [
        "https://swapi.dev/api/starships/12/",
        ...
    ],
    "url": "https://swapi.dev/api/people/1/",
    "vehicles": [
        "https://swapi.dev/api/vehicles/14/"
        ...
    ]
}

Необходимо выгрузить cледующие поля:
id - ID персонажа
birth_year
eye_color
films - строка с названиями фильмов через запятую
gender
hair_color
height
homeworld
mass
name
skin_color
species - строка с названиями типов через запятую
starships - строка с названиями кораблей через запятую
vehicles - строка с названиями транспорта через запятую
Данные по каждому персонажу необходимо загрузить в любую базу данных.
Выгрузка из апи и загрузка в базу должна происходить асинхронно.

Результатом работы будет:

  1. скрипт миграции базы данных

  2. скрипт загрузки данных из API в базу

В базу должны быть загружены все персонажи

Python
3 месяца назад
guest_1696240645815
Россия
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
Выбранный исполнитель
san1rope
16 летУкраина
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