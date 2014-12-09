Домашнее задание к лекции «Asyncio»

В этом задании мы будем выгружать из API персонажей Start Wars и загружать в базу данных.

Документация по API находится здесь: SWAPI .

Пример запроса: https://swapi.dev/api/people/1/

В результате запроса получаем персонажа с ID 1:

{ "birth_year": "19 BBY", "eye_color": "Blue", "films": [ "https://swapi.dev/api/films/1/", ... ], "gender": "Male", "hair_color": "Blond", "height": "172", "homeworld": "https://swapi.dev/api/planets/1/", "mass": "77", "name": "Luke Skywalker", "skin_color": "Fair", "created": "2014-12-09T13:50:51.644000Z", "edited": "2014-12-10T13:52:43.172000Z", "species": [ "https://swapi.dev/api/species/1/" ], "starships": [ "https://swapi.dev/api/starships/12/", ... ], "url": "https://swapi.dev/api/people/1/", "vehicles": [ "https://swapi.dev/api/vehicles/14/" ... ] }

Необходимо выгрузить cледующие поля:

id - ID персонажа

birth_year

eye_color

films - строка с названиями фильмов через запятую

gender

hair_color

height

homeworld

mass

name

skin_color

species - строка с названиями типов через запятую

starships - строка с названиями кораблей через запятую

vehicles - строка с названиями транспорта через запятую

Данные по каждому персонажу необходимо загрузить в любую базу данных.

Выгрузка из апи и загрузка в базу должна происходить асинхронно.

Результатом работы будет:

скрипт миграции базы данных скрипт загрузки данных из API в базу

В базу должны быть загружены все персонажи