3 вариант по курсовой работе нужно выполнить до 4 числа
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Домашнее задание к лекции «Asyncio»
В этом задании мы будем выгружать из API персонажей Start Wars и загружать в базу данных.
Документация по API находится здесь: SWAPI.
Пример запроса:
https://swapi.dev/api/people/1/
В результате запроса получаем персонажа с ID 1:
{
"birth_year": "19 BBY",
"eye_color": "Blue",
"films": [
"https://swapi.dev/api/films/1/",
...
],
"gender": "Male",
"hair_color": "Blond",
"height": "172",
"homeworld": "https://swapi.dev/api/planets/1/",
"mass": "77",
"name": "Luke Skywalker",
"skin_color": "Fair",
"created": "2014-12-09T13:50:51.644000Z",
"edited": "2014-12-10T13:52:43.172000Z",
"species": [
"https://swapi.dev/api/species/1/"
],
"starships": [
"https://swapi.dev/api/starships/12/",
...
],
"url": "https://swapi.dev/api/people/1/",
"vehicles": [
"https://swapi.dev/api/vehicles/14/"
...
]
}
Необходимо выгрузить cледующие поля:
id - ID персонажа
birth_year
eye_color
films - строка с названиями фильмов через запятую
gender
hair_color
height
homeworld
mass
name
skin_color
species - строка с названиями типов через запятую
starships - строка с названиями кораблей через запятую
vehicles - строка с названиями транспорта через запятую
Данные по каждому персонажу необходимо загрузить в любую базу данных.
Выгрузка из апи и загрузка в базу должна происходить асинхронно.
Результатом работы будет:
скрипт миграции базы данных
скрипт загрузки данных из API в базу
В базу должны быть загружены все персонажи
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