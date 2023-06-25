Вбить формулы по методичке

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок41 просмотр
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Ничего рассчитывать не надо! Необходимо вбить формулы, которые входят в курсовую работу, то есть, обеспечить удобство расчета курсовой с различными входными данными. Необходимо,чтобы исходные и выходные данные выводились в отдельный документ. В предоставленной методичке есть полностью все формулы. Размер работы значительно меньше, чем число листов в методички, так как там представлен пример выполнения со всеми расчетами.

4 месяца назад
guest_1693125394928
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад
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