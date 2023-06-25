Вбить формулы по методичке

Ничего рассчитывать не надо! Необходимо вбить формулы, которые входят в курсовую работу, то есть, обеспечить удобство расчета курсовой с различными входными данными. Необходимо,чтобы исходные и выходные данные выводились в отдельный документ. В предоставленной методичке есть полностью все формулы. Размер работы значительно меньше, чем число листов в методички, так как там представлен пример выполнения со всеми расчетами.