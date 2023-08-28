Серьезно, ответственно, качественно.

Нет возможности работать в офисе, так как у меня двое детей-инвалидов. Остро нуждаюсь в деньгах, поэтому к работе отношусь ответственно и серьезно.

Умею грамотно сочинить свой текст или изложить своими словами уже существующий текст.

Помогаю каждому члену семьи в переписке с медиками, начальниками, родственниками. Врождённая грамотность ("слышу" запятые), но всегда себя проверяю в гугл или Ворд.

Приняв меня на работу вы получите сознательного, ответственного и активного сотрудника. Ваша работа поможет мне поддерживать грамотность и развиваться.