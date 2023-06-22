В лс скину вам этот excel файл и готовую курсовую работу другого студента, как пример "У меня есть готовый расчет в exel можешь его приложить в заявку курсача на студворк, сказать, что ...
Модели развития экономической безопасности региона, отрасли
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
написать небольшой реферат в сроки на 3000 символов. от моего имени, все тонкости в чате
- Похожие заказы
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $50
Необходимо выполнить удаленым подключением ноутбука лабораторную работу по установке системы управления проектами Redmine.Завершен4 месяца назад
- $66
Срок: до понедельника (31 июля) 1. Всего изучите 30 CRM в Google Sheets 2. Выделите 3 самые лучшие в Google Документе и по каждой обоснование на страницу 11-ым шрифтом. Обоснование - почему эта система по вашему мнению ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
4-5 страниц оригинальность 60%Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Всім привіт! Потрібні термінова допомога, потрібно дописати та в деяких моментах написати диплом за зразком Надаємо методичку та приклад оформлення Бажаєте детальну інформацію, пишіть телеграм одразу) Оплата - 1000 грн, за швидкість та якість доплачуємоРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Сделать курсовую "музейный фонд".Закрыт5 месяцев назад
Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 2 п.л. (80 тыс. символов с пробелами) или 42-44 страницы, набранных на компьютере 14 шрифтом Times New Roman с полуторным интервалом между строк. Правильно оформленная работа должна включать ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Ищу личностей, которые имеют навыки в тех направлениях, что приведено ниже. Самое идеальное это будут аспиранты в этих направлениях или научные сотрудники. Направления курсовых: 1. Рослинництво та тваринництво: точне землеробство, органічні добрива, підвищення стресостійкості польових культур, прогноз ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт6 месяцев назад
за подробностями в лсЗавершен6 месяцев назад
- $17
Речь и презентация для ВКРЗавершен6 месяцев назад