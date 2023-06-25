Исправить замечания руководителя в дипломной работе по логистике

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Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки36 просмотров
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Здравствуйте. Необходимо исправить замечания руководителя в дипломной работе по логистике. 

Эту работу мне уже исправили.

Наисправляли такого, что мне стыдно до сих пор перед преподом.

Изначальное замечание: для анализа составить табличку со статьями затрат по логистике , где видно какие именно статьи выросли , и что тут можно будет сделать

а где сам анализ сервисной логистики , только одна диаграмма и все ?

Желтым выделено то, чего наисправляли. Однозначно нужно убирать.

Остальные замечания и сама работа приложена.

4 месяца назад
iulialabchuk
Юлия Лабчук 
29 летКазахстан
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
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