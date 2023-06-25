Здравствуйте. Необходимо исправить замечания руководителя в дипломной работе по логистике.

Эту работу мне уже исправили.

Наисправляли такого, что мне стыдно до сих пор перед преподом.

Изначальное замечание: для анализа составить табличку со статьями затрат по логистике , где видно какие именно статьи выросли , и что тут можно будет сделать

а где сам анализ сервисной логистики , только одна диаграмма и все ?

Желтым выделено то, чего наисправляли. Однозначно нужно убирать.

Остальные замечания и сама работа приложена.