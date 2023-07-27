Написать дипломную работу

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок45 просмотров
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Факультет психология, бакалавр. В сентябре надо сдать презентацию по диплому. Сам диплом в январе. Тема сайт знакомств, еще нет точной темы. Информации мало по ней. Буду стараться принимать участие в написании) ищу куратора, который будет выполнять большую часть работы

3 месяца назад
guest_1694501396030
Россия
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад