Написать дипломную работу

Потрібно реалізувати курсовий проект + креслення до 11 жовтня . За будь-якими питаннями звертатися в ЛС.Бюджет можемо підняти трохи за швидке виконання
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Факультет психология, бакалавр. В сентябре надо сдать презентацию по диплому. Сам диплом в январе. Тема сайт знакомств, еще нет точной темы. Информации мало по ней. Буду стараться принимать участие в написании) ищу куратора, который будет выполнять большую часть работы
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