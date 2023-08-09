Выполнение курсовой

Сьогодні до 18:00 Самостійна робота №1 до теми «Культура як сфера економічних відносин та галузь національного господарства»: колективна робота- дослідження «Концепція організації / закладу культури» Завдання: 1) здійснити короткий аналітичний ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Задание:
1) выбрать вариант решаемой задачи;
2) оформить физико-математическую постановку задачи;
3) разработать вычислительную программу на языке программиро-
вания Си;
4) провести тестирование полученной программы;
5) получить решение для выбранного варианта и описать получен-
ные результаты
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