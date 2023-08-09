Выполнение курсовой

$30
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Задание:

1) выбрать вариант решаемой задачи;

2) оформить физико-математическую постановку задачи;

3) разработать вычислительную программу на языке программиро-

вания Си;

4) провести тестирование полученной программы;

5) получить решение для выбранного варианта и описать получен-

ные результаты

3 месяца назад
guest_1695918086237
Узбекистан
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
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