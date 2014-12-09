Нужно красиво собрать информацию

Эссе - Как вы думаете, что может изучать экономическая социология, используя имеющие теории и концепции? (Дать конкретные примеры, конкретные ситуации из экономической жизни). Эссе для студента второго курса социологии. Желательный объем - 5000-7000 ...
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На английском языке. Там 2 пункта, по странице на каждый в ворде, скриншот скину. Обязательно нужно указать откуда информацию взято и повставлять какие то графики там и т.д.
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