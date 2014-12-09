Нужно красиво собрать информацию

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок65 просмотров
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На английском языке. Там 2 пункта, по странице на каждый в ворде, скриншот скину. Обязательно нужно указать откуда информацию взято и повставлять какие то графики там и т.д.

2 месяца назад
NoTsureM8
Никита 
18 летКазахстан
3 года в сервисе
Был
месяц назад
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