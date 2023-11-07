Запускаем тг-канал независимого кинофестиваля и ищем копирайтеров для создания медиа-контента. Задачи включают написание мини-эссе, заметок и подборок о кино, культуре и гражданской жизни. Требуется точность, лаконичность и умение работать с философскими и социальными темами. Опыт в культурных проектах будет плюсом. Удаленная работа с индивидуальной оплатой.
Написание эссе на заказ
Почему стоит заказать написание эссе?
Эссе — это не просто текст, это возможность выразить свои мысли, чувства и идеи на заданную тему. Оно широко используется в образовательных учреждениях для оценки критического мышления и способности к анализу. Эссе также востребованы в бизнесе и науке для создания убедительных текстов и презентаций. Заказ написания эссе может сэкономить ваше время и силы, особенно если нужно уложиться в сжатые сроки или требуется глубокое знание темы.
Как написание эссе решает ваши задачи?
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- Написание текстовНаписание эссеTelegramКопирайтинг8 заявокЗакрыт10 дней назад
- $200
Необходимо написать эссе, посвященное актуальности произведений Джорджа Орвелла в современном обществе. Анализировать идеи автора и их влияние на сегодняшний день.Написание эссеНаполнение сайтов3 заявкиЗакрытгод назад
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Требуется написать эссе на тему экономической социологии для студента второго курса. Объем работы должен составлять 5000-7000 знаков. В эссе необходимо рассмотреть теории и концепции, приводя конкретные примеры и ситуации из экономической жизни. Дедлайн выполнения работы - через 5 часов.Написание эссеРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт2 года назад
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Требуется быстрое и качественное написание дипломной работы на тему SMM как инструмента современной журналистики. В работе необходимо избегать использования российской литературы.Написание эссеРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт2 года назад
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Необходимо подготовить эссе на тему управленческих решений и пройти тестирование по общим знаниям, включая литературу, географию и математику. Эссе должно быть готово до 21 мая, тестирование пройдет с 19 по 22 мая. Уточняются области знаний для теста.Написание эссеКонтрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется написать уникальное эссе на английском языке объемом 3000 слов с учетом строгих требований. Работа должна быть выполнена без использования нейросетей и вымышленных источников. Крайний срок выполнения — 16 числа. В эссе должны быть четко прописаны все ключевые элементы: заголовок, введение, обзор литературы, методология, анализ и заключение.Написание эссеРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗавершен2 года назад
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Требуется написать эссе, в котором будет описано мероприятие, посвященное мистике в искусстве. Следует представить свои мысли и впечатления, сохраняя логику и стиль научного изложения. Эссе должно отражать личное восприятие события и быть структурированным.Написание эссеКопирайтинг11 заявокЗакрыт2 года назад
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Требуется написать уникальное эссе на английском языке объемом 1000+ слов. Необходимо проанализировать и оценить аргументы из статей о алгоритмическом угнетении и цифровой несвободе, включая собственную позицию с обоснованиями. Важные источники: работы Ангелы Дали и Стивена Фельдстайна.Написание эссеАнглийский языкРерайтинг13 заявокЗакрыт2 года назад