Курсова про мистецтво

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыОткрыт4 заявки9 просмотров
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Курсова робота на тему: "Офорти в творчості імпресіоністів"
35 сторінок + додатки з фотокартками (хоча б декілька, не особливо важливо)
Унікальність: 80%
Строки: 28.11

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