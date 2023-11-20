Дипломна робота

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Написати магістерську роботу на тему - Розробка та проєктування системи моніторингу за керованими рухомими обєктами на карті з використанням технологій Java Spring та протоколу GTFS 

Терміни - 30.11

Плану немає. Російські джерела використовувати не можна.
50 сторінок + додатки

Оригінальність роботи - 70% 

месяц назад
ana_korolchuk
27 летУкраина
месяц в сервисе
Была
месяц назад