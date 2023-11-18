Создание топологии сети с внедрением ML(Machine learning)

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Нужно сделать топологию сети интернета вещей с внедрением машинного обучения для обнаружения DDoS атаки. Сделать топологию сети с IDS/IPS. Провести сравнение эффективности этих систем(ожидается что топология с машинным обучением будет более эффективна). Внести результаты в отчёт и описать какие методы использовались и как топологии настраивались.

месяц назад
guest_1700392796785
Украина
месяц в сервисе
Был
месяц назад