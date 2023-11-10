Курсова робота про створення програмного продукту

$15
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Курсова робота на тему: "Проектні рішення для створення програмного продукту «Класифікація кафе Івано-Франківщини»

Предмет: Технологія створення програмних продуктів

від 40 до 70 сторінок

Унікальність: 70%

Строки: 21.11

месяц назад
Lamber_Lab
Валентин 
26 летУкраина
месяц в сервисе
Был
19 дней назад
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