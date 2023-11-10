Написать индивидуальный проект на тему основные положения в дизайне веб сайтов. Примерно на 15 страниц.
Курсова робота про створення програмного продукту
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Курсова робота на тему: "Проектні рішення для створення програмного продукту «Класифікація кафе Івано-Франківщини»
Предмет: Технологія створення програмних продуктів
від 40 до 70 сторінок
Унікальність: 70%
Строки: 21.11
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