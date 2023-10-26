Дипломная работа

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Необходимо дополнить дипломную работу ,согласно указаниям научного руководителя, и оформить, согласно стандартам для дипломных работ, Тема информационные технологии в сфере ресторанского бизнеса .Язык английский, базовый материал написан.

месяц назад
guest_1699602744970
Болгария
месяц в сервисе
Была
месяц назад