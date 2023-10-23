Написать курсовой проект

Тема дипломной: Организация работы с социально-незащищенными социальными группами в регионе и разработка механизмов повышения ее эффективности на материалах департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. У меня есть ...
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