Описать технологический процесс производства мягкой мебели

$125
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Нужно описать технологический процесс производства мягкой мебели. Продукция - несколько любых изделий (кресло, диван) в нескольких мофицикациях каждое (материал обивки, форма, прочее). 

Нужно составить список всех производственных участков  (раскрой и сортировка материалов, изготовление каркаса  и т.д.). Для каждого участка нужно расписать тех. процесс с такими параметрами:

  • Типы операций, порядок/последовательность их выполнения, время выполнения каждой операции;

  • Используем материалы и комплектующие (на одну партию или ед. продукции);

  • Используемое оборудование (станки, оснастки, комплектующие и прочее) - название, производитель, модель;

  • Персонал-количество людей, обязанности и квалификация каждого из них;

  • Используемые ресурсы (эл. энергия, вода и т.д.);

  • Брак: возможность и причины появления, на каких именно операциях, тип / вид брака (исправительный, неисправимый, технический, дефектный);

  • Габариты производственного участка (общая площадь);

  • Спец. условия (вентиляция, температурный режим, и т.д.);

  • Наличие отходов, их удаление и утилизация;

Файл отчета - Гугл Документ с адекватным форматированием

2 месяца назад
hejiha4516v1zwco
Подколодный 
26 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад