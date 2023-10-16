Нужно описать технологический процесс производства мягкой мебели. Продукция - несколько любых изделий (кресло, диван) в нескольких мофицикациях каждое (материал обивки, форма, прочее).

Нужно составить список всех производственных участков (раскрой и сортировка материалов, изготовление каркаса и т.д.). Для каждого участка нужно расписать тех. процесс с такими параметрами:

Типы операций, порядок/последовательность их выполнения, время выполнения каждой операции;

Используем материалы и комплектующие (на одну партию или ед. продукции);

Используемое оборудование (станки, оснастки, комплектующие и прочее) - название, производитель, модель;

Персонал-количество людей, обязанности и квалификация каждого из них;

Используемые ресурсы (эл. энергия, вода и т.д.);

Брак: возможность и причины появления, на каких именно операциях, тип / вид брака (исправительный, неисправимый, технический, дефектный);

Габариты производственного участка (общая площадь);

Спец. условия (вентиляция, температурный режим, и т.д.);

Наличие отходов, их удаление и утилизация;

Файл отчета - Гугл Документ с адекватным форматированием