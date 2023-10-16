Требуется подобрать материалы уроков и составить структуру для онлайн курса про продажи. 10-20 уроков. Только теория. Желаемые источники вдохновения будут предоставлены, но можно использовать и информацию из интернета. Указывая источник. ...
Описать технологический процесс производства мягкой мебели
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно описать технологический процесс производства мягкой мебели. Продукция - несколько любых изделий (кресло, диван) в нескольких мофицикациях каждое (материал обивки, форма, прочее).
Нужно составить список всех производственных участков (раскрой и сортировка материалов, изготовление каркаса и т.д.). Для каждого участка нужно расписать тех. процесс с такими параметрами:
Типы операций, порядок/последовательность их выполнения, время выполнения каждой операции;
Используем материалы и комплектующие (на одну партию или ед. продукции);
Используемое оборудование (станки, оснастки, комплектующие и прочее) - название, производитель, модель;
Персонал-количество людей, обязанности и квалификация каждого из них;
Используемые ресурсы (эл. энергия, вода и т.д.);
Брак: возможность и причины появления, на каких именно операциях, тип / вид брака (исправительный, неисправимый, технический, дефектный);
Габариты производственного участка (общая площадь);
Спец. условия (вентиляция, температурный режим, и т.д.);
Наличие отходов, их удаление и утилизация;
Файл отчета - Гугл Документ с адекватным форматированием
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт2 месяца назад
Написать реферат по Философии на тему "Философия и религия, философия и искусство." Правила написания и оформление реферата и курсовой работы. · Объем: реферата 15-20 страниц; курсовая работа 30-35 страниц. · ...Рефераты, Курсовые и Дипломы17 заявокЗакрытмесяц назад
- $17
срочно нужна курсовая работа, 2 главы, минимум 15 страниц, тема: понятие и виды функций управления в правоохранительных органах, срок желательно до 26 октября, на оригинальность проверятся не будет, то есть процент оригинальности не важен. презентация ...Завершен2 месяца назад
- $10
Оформление контрольной работы на плагиат не проверяется, методичку скину дополнительноРефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрытмесяц назад
- $60
Курсова робота обчислення виконувати по варіант 3Закрытмесяц назад
- $15
Курсовая на тему "Маркетинговые исследования в социальных сетях", 20-25 страниц, антиплагиат >50% Методические рекомендации после согласования отправлю исполнителюРефераты, Курсовые и Дипломы14 заявокЗакрытмесяц назад
- $5
Написать доклад (15 стр А4, щрифт 13 Times New Roman) и сделать по нему презентацию на 7-10 слайдовна тему "Нарушения безопасности доступа к памяти: переполнения буфера, висячие указатели".Завершен2 месяца назад
- $15
нужен человек который сделает практическую по химии 9 классРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрытмесяц назад
На английском языке. Там 2 пункта, по странице на каждый в ворде, скриншот скину. Обязательно нужно указать откуда информацию взято и повставлять какие то графики там и т.д.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Эссе - Как вы думаете, что может изучать экономическая социология, используя имеющие теории и концепции? (Дать конкретные примеры, конкретные ситуации из экономической жизни). Эссе для студента второго курса социологии. Желательный объем - 5000-7000 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт2 месяца назад