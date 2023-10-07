Написание реферата по Философии

срочно нужна курсовая работа, 2 главы, минимум 15 страниц, тема: понятие и виды функций управления в правоохранительных органах, срок желательно до 26 октября, на оригинальность проверятся не будет, то есть процент оригинальности не важен. презентация ...
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Написать реферат по Философии на тему "Философия и религия, философия и искусство."
Правила написания и оформление реферата и курсовой работы.
· Объем: реферата 15-20 страниц; курсовая работа 30-35 страниц.
· Документ должен быть создан на компьютере, в программе Microsoft Word.
· Распечатку на одной стороне листа. Формат стандартный – А4. Вторую сторону каждого листа оставляем чистой.
· Поля страницы: левое – 30 мм, другие – по 20 мм.
· Выравнивание текста – по ширине. Красная строка оформляется на одном уровне на всех страницах реферата. Отступ красной строки равен 1,25 см.
· Шрифт основного текста – Times New Roman. Размер – 14 п. Цвет – черный. Интервал между строками – полуторный.
· Оформление заголовков. Названия глав прописываются полужирным (размер – 16 п.), подзаголовки также выделяют жирным (размер – 14 п.). Если заголовок расположен по центру страницы, точка в конце не ставится. Подчеркивать заголовок не нужно! Названия разделов и подразделов прописывают заглавными буквами (ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
· Интервалы после названий и подзаголовков. Между названием главы и основным текстом необходим интервал в 2,5 пункта. Интервал между подзаголовком и текстом – 2 п. Между названиями разделов и подразделов оставляют двойной интервал.
· Нумерация страниц. Отсчет ведется с титульного листа, но сам лист не нумеруют. Используются арабские цифры.
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