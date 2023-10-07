Подобрать материалы уроков для онлайн курса

Требуется подобрать материалы уроков и составить структуру для онлайн курса про продажи.

10-20 уроков.

Только теория. Желаемые источники вдохновения будут предоставлены, но можно использовать и информацию из интернета. Указывая источник. Писать сами тексты не нужно, интересует именно структура.

Результат работы оформить в виде текстовых файлов вроде



Урок 1. Искусство Продаж.txt

Урок 2. Введение в эффективные продажи

...

Урок 20. Заключение



Если у вас есть психологическое \ маркетинговое образование, это будет большим плюсом.