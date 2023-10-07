Подобрать материалы уроков для онлайн курса

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок15 просмотров
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Требуется подобрать материалы уроков и составить структуру для онлайн курса про продажи.

10-20 уроков.

Только теория. Желаемые источники вдохновения будут предоставлены, но можно использовать и информацию из интернета. Указывая источник. Писать сами тексты не нужно, интересует именно структура.

Результат работы оформить в виде текстовых файлов вроде

Урок 1. Искусство Продаж.txt
Урок 2. Введение в эффективные продажи
...
Урок 20. Заключение

Если у вас есть психологическое \ маркетинговое образование, это будет большим плюсом.

2 месяца назад
vitaliusmsk
Виталий 
37 летСША
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад