Нужно написать OP-ED( это газетная или журнальная статья, расположенная напротив страницы редактора, в которой выражается мнение названного автора) на английском языке, 600-800 слов, уникальную работу без использования chatGPT, можно проверять на "SCRIBBR AI", примеры работ прикреплю файлом и могу скинуть куда то еще, желательно указывать источники откуда брали информацию. Темы если что нет, но желательно писать про Украину