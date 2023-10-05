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Нужно написать OP-ED( это газетная или журнальная статья)
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Нужно написать OP-ED( это газетная или журнальная статья, расположенная напротив страницы редактора, в которой выражается мнение названного автора) на английском языке, 600-800 слов, уникальную работу без использования chatGPT, можно проверять на "SCRIBBR AI", примеры работ прикреплю файлом и могу скинуть куда то еще, желательно указывать источники откуда брали информацию. Темы если что нет, но желательно писать про Украину
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