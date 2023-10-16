Дипломна робота МД

Контрукторско-технологическая МД

Тема: Вдосконалення технологічного процесу зварювання деталі

ПЗ по требованиям методички, чертежи (приспособление для прихватки, планировка участка, общий вид сварного автомата)

Материалы по работе (имеющейся техпроцесс, приспособа, деталь с описанием вышлю кандидатам)

Сдача поэтапно, раз в пять дней передавать наработки на проверку

Время проверки работы клиентом 7 рабочих дней. Принимая проект в работу фрилансер/исполнитель обязуется вносить правки по требованиям проекта и просьбе заказчика/клиента/преподавателя и после закрытия проекта