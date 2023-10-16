Дипломна робота МД

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Контрукторско-технологическая МД

Тема: Вдосконалення технологічного процесу зварювання деталі

ПЗ по требованиям методички, чертежи (приспособление для  прихватки, планировка участка, общий вид сварного автомата)

Материалы по работе (имеющейся техпроцесс, приспособа, деталь с описанием вышлю кандидатам)

Сдача поэтапно, раз в пять дней передавать наработки на проверку

Время проверки работы клиентом 7 рабочих дней. Принимая проект в работу фрилансер/исполнитель обязуется вносить правки по требованиям проекта и просьбе заказчика/клиента/преподавателя и после закрытия проекта

2 месяца назад
studentzp
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 часов назад
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