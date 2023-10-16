Распределенные вычисления на нескольких процессорах (cpu, gpu)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки21 просмотр
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Написать программу на C/C++ для подсчёта математических функций, использующую распределенные вычисления на CPU, GPU

2 месяца назад
guest_1698532408509
Беларусь
2 месяца в сервисе
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месяц назад