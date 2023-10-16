Нужно описать технологический процесс производства мягкой мебели. Продукция - несколько любых изделий (кресло, диван) в нескольких мофицикациях каждое (материал обивки, форма, прочее). Нужно составить список всех производственных участков (раскрой и сортировка материалов, ...
Распределенные вычисления на нескольких процессорах (cpu, gpu)
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Написать программу на C/C++ для подсчёта математических функций, использующую распределенные вычисления на CPU, GPU
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