Дипломная работа

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Тема дипломной:

Организация работы с социально-незащищенными социальными группами в регионе и разработка механизмов повышения ее эффективности на материалах департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

У меня есть утвержденный план

Дедлайн 8 ноября

9-го на проверку

10-го сдача

2 месяца назад
guest_1699027864405
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад