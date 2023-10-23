Дипломная работа

Тема дипломной:

Организация работы с социально-незащищенными социальными группами в регионе и разработка механизмов повышения ее эффективности на материалах департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

У меня есть утвержденный план

Дедлайн 8 ноября

9-го на проверку

10-го сдача