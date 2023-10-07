Курсовая на тему "Маркетинговые исследования в социальных сетях", 20-25 страниц, антиплагиат >50% Методические рекомендации после согласования отправлю исполнителю
Курсова робота з Теорія Механізмів і Машин
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Курсова робота обчислення виконувати по варіант 3
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