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Магістерська робота на тему Моніторнинг маршрутних таксі міста
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Потрібно написати 3-4 розділи до магістерської роботи з комп'ютерних наук на тему "Моніторинг маршрутних таксі міста".
Інформаційна система моніторингу руху міського транспорту є однією з інноваційних розробок, спрямованих на оптимізацію та управління транспортним потоком в місті. Ця система використовує сучасні технології збору та аналізу даних, щоб забезпечити точний та надійний моніторинг руху міських транспортних засобів. Вона дозволяє владі та операторам транспорту отримувати в режимі реального часу важливу інформацію про рух транспорту, робити прогнози, приймати управлінські рішення та надавати громадянам можливість зручно користуватися міськими перевезеннями.
Мета даної дипломної роботи полягає в розробці та впровадженні нових рішень та функціоналу до інформаційної системи моніторингу руху міського транспорту, яка сприятиме підвищенню якості послуг громадянам та оптимізації роботи міських транспортних служб. У цьому проекті буде проведений аналіз сучасних підходів до моніторингу міського транспорту, розроблена архітектура системи, розглянуті питання зі збору та обробки даних, а також надані рекомендації з її впровадження та подальшого розвитку.
Для покращення вже існуючого фунціоналу мого додатку було прийнято рішення інтегрувати технологію машинного навчання, для аналітики швидкості переміщення користувачів додатку та водіїв в реальному часі; технологію геолокації і GPS: використання GPS та геолокаційних даних для точного визначення місцезнаходження та руху транспортних засобів, що допомагає в реалізації послуг відстеження користувачів та водіїв та технологію обробки природних для аналізу відгуків та коментарів користувачів, щоб розуміти їхні вподобання та скарги, і автомачно створювати список покращень та проблем у додатку. Також планується розробити особистий кабінет для двох типів користувачів – пасажирів та водіїв, де вони зможуть відслідковувати свої минулі поїздки; дивитись середній час, витрачений на подолання певного маршруту; встановлювати час отримання сповіщень для завчасного планування часу початку маршруту.
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