Курсова робота "Формування маркетингової стратегії підприємства"

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки12 просмотров
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Шукаю виконавця для написання курсової роботи на тему "Формування маркетингової стратегії підприємства". Кількість сторінок - 30.
Прикріплюю методичні рекомендації та структуру курсової роботи.

месяц назад
guest_1699812324589
Украина
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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