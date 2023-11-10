Индивидуальный проект 11 класс

Нужно создать несколько версий дизайна на основе готового шаблона
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать индивидуальный проект на тему основные положения в дизайне веб сайтов. Примерно на 15 страниц.
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