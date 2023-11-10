Индивидуальный проект 11 класс

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок31 просмотр
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Написать индивидуальный проект на тему основные положения в дизайне веб сайтов. Примерно на 15 страниц.

месяц назад
guest_1699946804511
Россия
месяц в сервисе
Был
месяц назад