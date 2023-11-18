Редактирование документа word

Потрібен автор Курсова робота на тему: "РОЗРАХУНОК ОДНОСТУПІНЧАСТОГО ЦИЛІНДРИЧНОГО РЕДУКТОРА" 30 сторінок Унікальність: 70% Строки: 28.11
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Редактирование документа
- Похожие заказы
- $20Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт3 дня назад
- $10
Перепечатать нужно по ГОСТу курсовых, образец в виде готовой курсовой скину в файлахРефераты, Курсовые и Дипломы24 заявкиЗакрыт3 дня назад
Нужно написать реферат по истории медицины, объем до 25 стрРефераты, Курсовые и Дипломы14 заявокЗакрыт3 дня назад
Реферат по живописи на тему "Закон цветового контраста". 10-15 страниц (включая титульный лист, приложение и список литературы).Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт3 дня назад
Нужно сделать топологию сети интернета вещей с внедрением машинного обучения для обнаружения DDoS атаки. Сделать топологию сети с IDS/IPS. Провести сравнение эффективности этих систем(ожидается что топология с машинным обучением будет более эффективна). Внести результаты в ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт4 дня назад
- $50
Потрібен автор Магістерська робота на тему: «Навчально-дослідницька діяльність учнів в процесі вивчення біології в школі» Вступ 1. Розділ Теоретичні засади досліджень 1.Фізико-географічне положення регіону дослідження (рельєф, клімат ,ґрунти ,рослинний світ)(рівненської ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт4 дня назад
- $50
Потрібен автор 2й розділ дипломної роботи на тему: "Логістичний аутсорсинг у міжнародній діяльності підприємства на матеріалах ТОВ "Салатейра" Перший готовий Всього 70 сторінок Унікальність: 80% Строки: 19.11Закрыт5 дней назад
- $5
Потрібно написати наукові тези із трудового права тема: "Роль та виклики дистанційної роботи в контексті трудового права".Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт5 дней назад
- $27
редагування-допрацювання пункту Інноваційні підходи в міжнародній логістиці розділу дипломної роботи, використовуючи наступні вимоги: 1. Використання в пункту аналітичних та статистичних даних/розрахунків з джерел у файлі, що додається(можно не тількі ці джерела, але їх використання є ...Закрыт5 дней назад
- $5
Тема: Аналіз часових рядів Економічний ріст країн Рекомандації чи датасети, які можна використати: Наприклад: The IMF World Economic Outlook DataЗакрытмесяц назад