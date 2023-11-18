Магістерська по педагогіці

$50
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Магістерська робота на тему: «Навчально-дослідницька діяльність учнів в процесі вивчення біології в школі»
Вступ  
1. Розділ Теоретичні засади досліджень  
1.Фізико-географічне положення  регіону дослідження (рельєф, клімат 
,ґрунти ,рослинний світ)(рівненської області) 
2.Елементи технології вирощування огірка (латинською мовою)в умовах закритого ґрунту. 
3.Роль навчально-дослідницької діяльності  в процесі вивчення біології.  
Розділ 2 .Матеріали та методи дослідження  
1.Умови проведення дослідження 
2. (Фото від початку до кінця ,підготовка ґрунту ,удобрення, розсада, фонологічні спостереження, урожайність  
Розділ 3 Результат досліджень 
3.1 Вивчення елементів технології вирощування огірка(латинню) 
3.2 Навчально- дослідницька діяльність у школі  
Створення проекту, постеру. 
Висновки  
Список використаних джерел 50-60 сторінок  
Унікальність: 85% 
Літературні джерела за останні 5 років без російських авторів
Строки: 17.12
*Роботу здавати по розділах

месяц назад
Lamber_Lab
Валентин 
26 летУкраина
месяц в сервисе
Был
19 дней назад