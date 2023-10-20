Написати пункт дипломної роботи

редагування-допрацювання пункту Інноваційні підходи в міжнародній логістиці

розділу дипломної роботи, використовуючи наступні вимоги: 1. Використання в пункту аналітичних та статистичних даних/розрахунків з джерел у файлі, що додається(можно не тількі ці джерела, але їх використання є бажаним). Даний пункт є частиною розділу «Перспективи розвитку та інновації в міжнародній логістиці» дипломної роботи на тему «Особливості міжнародної логістики на сучасному етапі». Більша частина пункту має містити аналітичні та статистичні дані, таблиці, графіки, аналіз та інше. 2. Під час посилання на зазначені джерела робити помітки на літературу [1], [2] і тд, а в кінці пункту зазначити по цій нумерації перелік використаної літератури. 3. В кінці пункту зробити узагальненя/висновки (можливо навіть коротка вижимка з певним висновком по темі пункту). 4. Текст пункту має бути пов‘язаний один з одним, тобто не просто перелік даних, а зв’язаний текст. 5. Об‘єм пункту оптимально 8-9 сторінок разом з графіками/таблицями і тд.