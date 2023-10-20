Редактирование текста

$10
Редактирование и КорректураЗакрыт22 заявки84 просмотра
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Нужно тщательно отредактировать небольшой отрезок текста, полностью проникаясь его смыслом, что-бы прям за душу брало.

В предложениях указывайте телеграм для связи.

месяц назад
daarksi_de
Артём 
23 годаУкраина
3 месяца в сервисе
Был
2 дня назад