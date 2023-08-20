Потрібно створити ворд файл ідентичний як на фото

$7
Редактирование и КорректураЗакрыт62 заявки424 просмотра
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Є фото документу, потрібно повністю переписати все що є на фото, зберігаючи відступи та шрифти, а також вставити печатку та підпис точно як на фото

3 месяца назад
guest_1694947476233
Украина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад