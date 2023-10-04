Описание задания

Задача простая, но рутинная. Нужно генерить с помощью автоматических сервисов (нейросетей) готовые тексты. Никаких особых навыков не требуется, кроме внимательности, усидчивости и желания гуглить. Писать или дописывать или рерайтить тексты не нужно, но нужно проверять ...