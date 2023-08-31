Тех. паспорта зданий в ПДФ - в редактируемый ВОРД

Редактирование и КорректураЗакрыт24 заявки173 просмотра
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33 тех.паспорта на 4-х этажные здания (пример прил.), в виде отсканированных документов, нужно восстановить редактируемый формат - ВОРД.
Ожидаемый результат - идентичная копия тех.паспорта в редактируемом формате ВОРД. 100% соответствие всех таблиц и текста в них.

2 месяца назад
guest_15471135612905
Россия
5 лет в сервисе
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2 месяца назад
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