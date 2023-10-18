Поправить внутренний скрипт для сотрудников

$20
Редактирование и КорректураЗакрытнет заявок9 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! необходимо поправить внутренний скрипт для сотрудников, сгруппировать и расширить ответы. 30 вопросов, фактура есть, ТЗ подробное отправлю по запросу. Желательно, редактор с опытом в технические тексты (тепловизионное оборудование) Около 2 страниц А4, 2000 рублей

месяц назад
guest_1700052914579
Россия
месяц в сервисе
Была
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Рерайт текста

    $10

    Всем привет! Нужно сделат качественный рерайт статьи. .Оплата за рерайт 10 $ Ознакомтесь с оригиналом прежде чем отвечать на это предложение Ссылка на статью https://cutt.ly/5wYdkVpR Если заинтересовало пишите отвечу ...

    Рерайт текста
    Рерайтинг13 заявок
    Закрытнет даты

  • Обработка и публикация готовой статьи на английском языке в Wordpress

    $10

    Обработка и публикация уже готовой статьи на английском языке в Wordpress - Коректирование структуры готовой статьи с подзаголовками H2, H3, списки - Добавление изображений, видео - Соблюдение ТЗ - вышлем - В этом заказе ...

    WordPress
    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Рерайт пяти текстов

    $20

    В прикрепленном файле пять текстов, суммарно 10 500 знаков без пробелов. Нужно сделать рерайт текстов, чтобы итоговая уникальность каждого текста была не меньше 85%, и приложить каждый текст отдельным файлом. Текста должны быть ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Рерайт текста

    Здравствуйте. Нужен рерайт текста 4 файлов, обязательно уникальность 100% (проверка text.ru) и смысловая нагрузка чтобы была понятной

    Рерайт текста
    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад