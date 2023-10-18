Рерайт пяти текстов

В прикрепленном файле пять текстов, суммарно 10 500 знаков без пробелов.

Нужно сделать рерайт текстов, чтобы итоговая уникальность каждого текста была не меньше 85%, и приложить каждый текст отдельным файлом.

Текста должны быть читаемыми и понятными, без ошибок, без переспама.