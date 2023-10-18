Рерайт пяти текстов

$20
РерайтингЗавершен4 заявки42 просмотра
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В прикрепленном файле пять текстов, суммарно 10 500 знаков без пробелов.

Нужно сделать рерайт текстов, чтобы итоговая уникальность каждого текста была не меньше 85%, и приложить каждый текст отдельным файлом.

Текста должны быть читаемыми и понятными, без ошибок, без переспама.

2 месяца назад
kostyab17
26 летПольша
год в сервисе
Был
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель
aaattthhhsss
Олександр 
19 летУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
19 часов назад
2 месяца назад
$20
2 дня
UAHUSDT
Все ок, рерайт сделан по ТЗ, быстро и качественно
Отличный заказчик, точное ТЗ и быстрая оплата.