Подготовить 30-40 постов про достижения или же важные события

РерайтингЗакрыт14 заявок110 просмотров
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30-40 постов под 4 группы во ВК про важные события клубов

2 месяца назад
guest_15790931231135
Израиль
4 года в сервисе
Был
месяц назад
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  • Необходим рерайт текстов

    Добрый день. Необходимо осуществить ререайт пакета статей. На данном этапе в ТЗ 2 статьи, посмотрите тематику. https://docs.google.com/document/d/1d2UeMC6f0xbnibF2I7FxUyIS0T0GbI8b10WwmyDQ2Fk/edit?usp=sharing Если вы понимаете хоть немного в строении насосного оборудования то необходимо выполнить рерайт. Далее интересует постоянное сотрудничество ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад