Рерайт текста срочно

$6
РерайтингЗакрыт3 заявки29 просмотров
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Рерайт текста
2 месяца назад
savinykhll
22 годаБеларусь
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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  • Необходим рерайт текстов

    Добрый день. Необходимо осуществить ререайт пакета статей. На данном этапе в ТЗ 2 статьи, посмотрите тематику. https://docs.google.com/document/d/1d2UeMC6f0xbnibF2I7FxUyIS0T0GbI8b10WwmyDQ2Fk/edit?usp=sharing Если вы понимаете хоть немного в строении насосного оборудования то необходимо выполнить рерайт. Далее интересует постоянное сотрудничество ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Рерайт текста

    Здравствуйте, Нужен качественный рерайт такого типа статей на русском языке: https://www.vseinstrumenti.ru/publication/kak-pravilno-vybrat-elektroinstrument-gajd-po-nashemu-sajtu-531/ https://www.vseinstrumenti.ru/publication/veduschie-proizvoditeli-elektroinstrumenta-2020-doveryajte-luchshim-532/ https://www.vseinstrumenti.ru/publication/ustrojstvo-i-printsip-raboty-elektroinstrumenta-533/ Пожалуйста стразу указывайте стоимость стоимость за 1000 символов и способы оплаты.

    Рерайт текста
    Рерайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    3 месяца назад