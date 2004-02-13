Нужен игрок для текстовой форумной игры

Здравствуйте уважаемые! Я владелец статейного сайта, но разбираюсь только в рекламе, периодически нужны статьи. Сегодня хочу заказать рерайт статьи, мы всегда указываем ссылки на исходные статьи, поэтому данный метод написания нам подходит. Прошу ...