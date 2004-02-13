Нужен игрок для текстовой форумной игры

РерайтингЗакрыт3 заявки32 просмотра
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Нужен человек с опытом участия в фрпг. Рейтинг игры взрослый, оплата за каждый пост.

3 месяца назад
guest_16558770927997
Украина
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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