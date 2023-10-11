Необходим рерайт текстов

РерайтингЗавершен12 заявок50 просмотров
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Добрый день. Необходимо осуществить ререайт пакета статей. На данном этапе в ТЗ 2 статьи, посмотрите тематику. https://docs.google.com/document/d/1d2UeMC6f0xbnibF2I7FxUyIS0T0GbI8b10WwmyDQ2Fk/edit?usp=sharing

Если вы понимаете хоть немного в строении насосного оборудования то необходимо выполнить рерайт. Далее интересует постоянное сотрудничество - тематика насосное оборудование, автоматика для насосов - устройство и принципы работы. Указывайте в заявке стоимость за 1000 зн. без пробелов.

Уточняю - уникальность текста проверяю по системе text.ru требования от 90% уникальность.

2 месяца назад
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
Выбранный исполнитель
ALexT1973
50 летУкраина
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
$1
1 день
UAHUSDT
Рерайт по ТЗ выполнили качественно. Доработки внесены своевременно. Спасибо.
Очень хороший заказчик. Ставит четкие задачи. Оплату производит мгновенно после выполнения ( проверки) задания
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    Здравствуйте, Нужен качественный рерайт такого типа статей на русском языке: https://www.vseinstrumenti.ru/publication/kak-pravilno-vybrat-elektroinstrument-gajd-po-nashemu-sajtu-531/ https://www.vseinstrumenti.ru/publication/veduschie-proizvoditeli-elektroinstrumenta-2020-doveryajte-luchshim-532/ https://www.vseinstrumenti.ru/publication/ustrojstvo-i-printsip-raboty-elektroinstrumenta-533/ Пожалуйста стразу указывайте стоимость стоимость за 1000 символов и способы оплаты.

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