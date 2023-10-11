Необходим рерайт текстов

Добрый день. Необходимо осуществить ререайт пакета статей. На данном этапе в ТЗ 2 статьи, посмотрите тематику. https://docs.google.com/document/d/1d2UeMC6f0xbnibF2I7FxUyIS0T0GbI8b10WwmyDQ2Fk/edit?usp=sharing

Если вы понимаете хоть немного в строении насосного оборудования то необходимо выполнить рерайт. Далее интересует постоянное сотрудничество - тематика насосное оборудование, автоматика для насосов - устройство и принципы работы. Указывайте в заявке стоимость за 1000 зн. без пробелов.

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