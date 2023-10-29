Рерайт текстов на итальянском языке

$740
РерайтингЗавершен1 заявка2 просмотра
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Рерайт текстов сентябрь 145677 символов

3 месяца назад
ilpetro
Корнел 
44 годаМолдова
7 месяцев в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
tkalabina82
Тетяна 
59 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
3 дня назад
3 месяца назад
$740
14 дней
UAH
Небольшая задержка по срокам, но прекрасное качество работы!
Чітке ТЗ все вчасно, рекомендую!
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