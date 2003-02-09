Рерайт сайтов с обзорами магазинов

Требуются грамотные рерайтеры для написания обзорных новостей об интернет-магазинах. Оплата 1000 символов б/п - 40 руб. Из требований: грамотный русский язык, умение работать в Word и писать уникальные тексты (95% по text). Ограничений по ...
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Добрый день. Требуются грамотные рерайтеры, которые смогут написать тексты с уникальность 95% и выше по text. С вас грамотный русский язык, умение работать в Word и свободное время. Оплата 40 руб/1000 символов б/п.
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