Добавить новости на сайт

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РерайтингЗакрыт6 заявок83 просмотра
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Требуются грамотные рерайтеры для написания обзорных новостей об интернет-магазинах.

Оплата 1000 символов б/п - 40 руб. Из требований: грамотный русский язык, умение работать в Word и писать уникальные тексты (95% по text). Ограничений по новостям нет.

3 месяца назад
pyatal61
Петров 
37 летРоссия
9 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
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