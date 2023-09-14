Переписать статью своими словами

РерайтингЗавершен18 заявок128 просмотров
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Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: Переписать статью своими словами

Дам ссылку на исходный материал вам нужно будет его переписать под наш сайт.

По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов.

Пока бюджет ограничен. Возможно, в перспективе буду еще у вас статьи заказывать.

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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. опыт показывает, что такие авторы чаще всего пропадают после получения задания.

4 месяца назад
wordisandre
Андре 
31 годКазахстан
6 месяцев в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
mariakvashnina06
Мария Квашнина 
16 летРоссия
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
$3
10 дней
RUB
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