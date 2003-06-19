DHiven

Хівен DHiven

 
20 летУкраина/Киев
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Ищу интересные и творческие проекты

Мои навыки и опыт в разных областях позволяют мне эффективно справляться с разнообразными задачами:

🧰 Администрирование сайтов:

  • Наполнение сайта контентом - создание информативных и привлекательных страниц.

  • Наполнение сайта статьями - качественное написание текстов для вашего сайта.

  • Поиск информации в интернете - мастер по поиску актуальных данных.

  • Установка и настройка сайта WordPress - опыт работы с одной из самых популярных платформ для веб-разработки.

🎨 Веб-дизайн и Интерфейсы:

  • Дизайн и оформление социальных сетей - создание стильных и привлекательных обложек и постов.

🌐 Веб-сайты:

  • Создание блога и сайта на WordPress - легко и креативно.

  • Создание лендинга - для привлечения внимания к вашему продукту или услуге.

  • Магазин на WordPress - возможность запустить онлайн-торговлю.

  • Тестирование сайтов - уверенный в поиске и исправлении ошибок.

💻 Программирование ПО:

  • Тестирование ПО - гарантия надежности вашего программного продукта.

  • Разработка чат-ботов для Telegram - автоматизация коммуникации с клиентами.

  • Программирование на Python - создание мощных и инновационных решений.

🚀 Продвижение сайтов (SEO):

  • SEO аудит сайта - для оптимизации и улучшения позиций в поисковых системах.

  • Ведение групп и страниц в социальных сетях - активное привлечение аудитории.

  • Ведение контекстной рекламы и рекламных кампаний - для достижения максимальной видимости.

  • Настройка Google Ads - оптимизация расходов и результатов.

  • Привлечение целевой аудитории - ключ к успеху в онлайне.

  • Продвижение в соцсетях - для укрепления вашего имиджа и привлечения новых клиентов.

📝 Тексты и Переводы:

  • Копирайт и рерайт - оригинальные тексты и их переработка.

  • Написание статей - качественное написание информационных материалов.

  • Перевод текстов и статей на английский, украинский, русский - мультиязычность в действии.

  • Сценарии для видео - создание увлекательных сценариев для вашего контента.

я всегда готов обсудить проекты и сотрудничество. Давайте работать вместе и воплотим в жизнь ваши идеи.

PythonWordPressНаписание статейСайт на WordPress
Портфолио
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
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