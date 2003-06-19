Телеграм-бот с использование ИИ для помощи школьникам.

Описание проекта: Телеграм-бот "POLI.guru" https://t.me/poli_guru_bot

Назначение:

Телеграм-бот "POLI.guru" разработан с целью предоставления помощи школьникам в понимании учебных материалов, решении задач и предоставлении полезных подсказок по различным предметам.

Функционал:

Искусственный Интеллект от Open AI: Бот оснащен передовым искусственным интеллектом от Open AI, который обеспечивает высококачественные и информативные ответы на вопросы учеников.

Профилирование для класса и предмета: Пользователи могут настроить профиль, указав свой класс и предмет, что позволяет боту предоставлять персонализированные материалы и решения задач.

Хранение истории общения: Бот сохраняет историю общения с каждым пользователем, что облегчает возврат к предыдущим вопросам и ответам для более глубокого понимания материала.

Реферальная программа: Пользователи могут приглашать своих друзей и получать бонусы или скидки на использование бота благодаря реферальной программе.

Прием платежей: Бот поддерживает прием платежей, что позволяет пользователям оплачивать премиум-функции или дополнительные консультации.

Уведомления по расписанию: Пользователи могут устанавливать расписание уведомлений, чтобы получать напоминания о предстоящих уроках или заданиях.

Многоязычная версия: Бот поддерживает несколько языков, что делает его доступным для широкой аудитории учеников по всему миру.

Стек технологий:

- Python: Бот разработан на языке программирования Python, что обеспечивает высокую производительность и гибкость.

- Aiogram: Для создания интерфейса бота и взаимодействия с пользователем используется библиотека Aiogram.

- XML: XML используется для структурирования данных и обмена информацией между ботом и сервером.

Ссылка на бота: https://t.me/poli_guru_bot