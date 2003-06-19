Телеграм-бот с использование ИИ для помощи школьникам.
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Описание проекта: Телеграм-бот "POLI.guru" https://t.me/poli_guru_bot
Назначение:
Телеграм-бот "POLI.guru" разработан с целью предоставления помощи школьникам в понимании учебных материалов, решении задач и предоставлении полезных подсказок по различным предметам.
Функционал:
Искусственный Интеллект от Open AI: Бот оснащен передовым искусственным интеллектом от Open AI, который обеспечивает высококачественные и информативные ответы на вопросы учеников.
Профилирование для класса и предмета: Пользователи могут настроить профиль, указав свой класс и предмет, что позволяет боту предоставлять персонализированные материалы и решения задач.
Хранение истории общения: Бот сохраняет историю общения с каждым пользователем, что облегчает возврат к предыдущим вопросам и ответам для более глубокого понимания материала.
Реферальная программа: Пользователи могут приглашать своих друзей и получать бонусы или скидки на использование бота благодаря реферальной программе.
Прием платежей: Бот поддерживает прием платежей, что позволяет пользователям оплачивать премиум-функции или дополнительные консультации.
Уведомления по расписанию: Пользователи могут устанавливать расписание уведомлений, чтобы получать напоминания о предстоящих уроках или заданиях.
Многоязычная версия: Бот поддерживает несколько языков, что делает его доступным для широкой аудитории учеников по всему миру.
Стек технологий:
- Python: Бот разработан на языке программирования Python, что обеспечивает высокую производительность и гибкость.
- Aiogram: Для создания интерфейса бота и взаимодействия с пользователем используется библиотека Aiogram.
- XML: XML используется для структурирования данных и обмена информацией между ботом и сервером.
Ссылка на бота: https://t.me/poli_guru_bot
Телеграм-бот "POLI.guru" - это инновационное образовательное приложение, предназначенное для помощи школьникам в учебе. С его помощью, ученики могут легко получать необходимую информацию, решения задач и подсказки, что делает учебный процесс более эффективным и интересным. Благодаря современным технологиям и искусственному интеллекту, бот "POLI.guru" становится надежным помощником для всех школьников.